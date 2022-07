Shakira předvedla surfařské dovednosti a po rozchodu s Piquém si užívala pánskou společnost

Shakira si společnost pohledného surfaře užívala... Profimedia.cz

Zpěvačka hitů Waka Waka, Whenever Wherever či Beautiful Liar vyrazila i se syny Milanem (9) a Sashou (6) na dovolenou do Španělska, kde se oddávali vodním radovánkám, a především pak surfování, které kráska očividně slušně ovládá.

Společnost jí kromě synů dělali i dva pohlední mladí muži, kterým Shakira věnovala nejeden vřelý úsměv. Ti měli možná za úkol naučit surfařskému umu i Milana a Sashu, ale pozornost tak půvabné maminky je určitě nenechala v klidu…

Piqué a Shakira své syny vedou ke sportu. Milana nadchnul především baseball. Krátce po oznámení rozchodu dokonce slavný pár přiletěl synovi fandit do Hluboké nad Vltavou, kde se konal mezinárodní baseballový turnaj a Milan hrál v jednom z týmů. Je vidět, že dvojice společně dokáže vyjít a minimálně jako rodiče fungují i nadále perfektně. ■