Kim Kardashian se obnažila pro přední časopis a přiznala, která část jejího těla jí připadá odporná. Čekali byste to?

Kim Kardashian Profimedia.cz

Televizní hvězda proslula svým perfekcionismem, co se vzhledu týče, a dokonale upraveným zevnějškem, na kterém by většina obyčejných smrtelníků jen marně hledala nějakou chybu. Světe, div se, ani Kim Kardashian si ale nepřipadá dokonalá. A prozradila dokonce, kterou část svého těla nesnáší ze všeho nejvíc.

„Nesnáším své ruce. Přijdou mi vrásčité a odporné,“ přiznala čtyřnásobná maminka v rozhovoru. „Ale žiji s nimi celý život, přebalila jsem s nimi tolik plenek a chovala všechny své děti, takže jsem s nimi smířená,“ dodala.

Jeden by tedy čekal, že bude mít nejspíš dost problém se stárnutím. „Jsem smířená s tím, že nejsem dokonalá, nikdy jsem nebyla. Ale to, že stárnu, neznamená, že se o to přestanu snažit. Jednou ale dospějete do fáze, kdy si řeknete, že zdraví je přednější.“

Kim je velkou fanynkou neinvazivních omlazujících procedur a práskla dokonce, jak to má s těmi invazivními. Botox si nechává aplikovat prý pouze do čela a výplně v obličeji nemá.

„Nemám výplně ani ve rtech ani ve tvářích,“ nechala se slyšet s tím, že dokonce i její řasy jsou pravé.

„Opravdu mi záleží na tom, jak vypadám. Asi víc než 90 % lidí na této planetě. Ale není to snadné, když jste matka a na konci dne úplně vyčerpaná,“ dodala.

Kvůli vytíženosti a dětem má tak na sebe čas až pozdě večer, když všechny ratolesti spí. Tehdy dojde na péči o pleť včetně třeba laserového ošetření.

Kim nedávno uvedla na trh kosmetiku SKKN by Kim. Zahrnuje devět „nezbytných“ produktů, které neobsahují škodlivé toxické látky, jsou vegan friendly a nejsou testovány na zvířatech. Rozšířila tak své podnikání, které doposud zahrnovalo dekorativní kosmetiku, parfémy a oděvní značku. ■