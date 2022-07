Nahého Štěpána Kozuba myla ve vaně Veronika Žilková: Styděl jsem se, přiznal

Štěpán Kozub Super.cz

Roli, která je pro spíše do komedií obsazovaného herce neobvyklá, si ale Štěpán pochvaloval. "Film má silně emocionální příběh. Obecná veřejnost mě vnímá spíš jako komika, což je v pořádku a jsem hrdý na to, že komikem můžu být. Ale mám v sobě i tendenci dělat jiné věci. A nabídka na film Spolu přišla v tu pravou chvíli," svěřil Kozub.

To ovšem neznamená, že by opustil formaci Tři tygři, s níž letos vešel i do kin s filmem Tři Tygři ve filmu: JACKPOT. "Jsme velmi spokojení s návštěvností v kinech, máme radost. Je to pro nás signál, že bychom měli pokračovat, a taky že budeme," slíbil Kozub. ■