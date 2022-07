Adele vyrazila na rande s partnerem a předvedla rty o něco plnější než obvykle

Adele Profimedia.cz

Zpěvačka Adele (34) má za sebou sérii úspěšných koncertů v londýnském Hyde Parku a už je zase zpátky doma v USA. Při návratu do Beverly Hills ji zachytili s partnerem Richem Paulem v autě, ale nebyl to její protějšek, kdo upoutal největší pozornost. Byly to zpěvaččiny rty, plnější než obvykle.