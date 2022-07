Tereza Kostková promluvila o synovi: Patnáctiletý Tonda je už teď pracovně na roztrhání

Tereza Kostková o synovi Super.cz

„To se přihodilo na začátku covidu, kdy se začaly rozhlasové hry ještě více točit. Pořád mu volají, tehdy ještě třináctiletému, a baví ho to. Má krásnou brigádu. Je to vynikající práce dělat rozhlasové hry, potkává talentované kolegy. Pracuje s textem, s vědomím, myšlením. Je to brigáda pro dnes už patnáctiletého kluka, která není vůbec špatná,“ svěřila se herečka Super.cz.

Není se čemu divit, do vínku dostal talent po rodičích. Maminka herečka, otec režisér, a tak by bylo překvapením, kdyby se Tonda vydal úplně jiným směrem.

„Přišlo to spontánně, on čte, krásně píše, má talent pro jazyk. Tohle projevoval odmala. Ale není to, že by si našel profesi, že bude jen načítat rozhlasové hry. On směřuje jinam, je přijatý na školu, která se specializuje na televizní tvorbu, režii, ale nebrání se žádným věcem, které ho baví.“ Doplnila oblíbená herečka a moderátorka Tereza Kostková. ■