Tereza Kostková odmítá dovolenou u moře. Proč ji v plavkách uvidí rodina maximálně na zahradě?

Tereza Kostková Super.cz

Je to už osm let, co oblíbená herečka Tereza Kostková (46) byla součástí seriálu Vinaři. Po dlouhé době se opět vrací k postavě Kateřiny Hýskové, protože diváci se tento rok můžou těšit na volné pokračování příběhu plného vína. Seriál se bude jmenovat Pálava.

„Já jsem jenom vzpomínková postava. Ten příběh se už odehrává mezi jinou generací, ale na stejném místě, ve stejném kraji. Takže by to byla škoda, kdyby se tam nemihly ty postavy, které diváci znají. Ale příběh mé postavy je už jiný, žije v Praze a přijede jen oslavit své narozeniny,“ těší se z natáčení herečka.

Ani tentokrát si ale herci pravou chuť Pálavy během natáčení na place nevychutnali: „Stále je to jablečný džus. To jsou samozřejmě toužebné představy diváků, novinářů, všech lidí, ale my jsme v práci 12 hodin, a kdybychom tam na sluníčku pili víno, tak to bychom asi brzy skončili a ze seriálu by nebylo nic,“ svěřila se Tereza Super.cz.

Mamince již patnáctiletého syna Tondy zatím prázdniny nezačaly. Stále jí pokračuje divadelní sezóna. Tento týden měla premiéru Hamleta na Bratislavském hradu, pendluje tedy mezi Pálavou a Bratislavou. Do toho ještě hraje v Praze pod Žižkovskou věží.

K moři tedy ani nemá energii vycestovat: „Prázdniny mi začínají až po 16. červenci a budeme doma. Já jsem tak hodně pracovně nacestována - Pálava, Bratislava, takže my budeme doma na zahradě a strašně se na to těšíme,“ svěřila své plány Tereza Kostková. ■