Touhle figurou se může chlubit po dvou dětech: Hvězda Ulice Krejčíková se předvedla v plavkách

Aneta Krejčíková Michaela Feuereislová

Poslední měsíce na sobě tvrdě dře. Role v nekonečném seriálu Ulice donutila herečku Anetu Krejčíkovou (31), aby se pustila do pravidelného sportování a změnila životosprávu. Kila tak šla dolů a herečka se aktuálně může chlubit výstavní figurou.

Dvojnásobná maminka pravidelně běhá, a jak sama tvrdí, za jejím hubnutím stojí i to, že tolik nejí. „Zhubla jsem, nežeru. Mám furt hlad, ale funguje to," prozradila Super.cz. herečka. „Bylo to záměrné. Mám momentálně linku v Ulici, kde okolnosti neumožňují, abych byla vyžraná. Ale i pro můj pocit,“ svěřila se maminka Bena a Antonie, která byla tři roky těhotná nebo kojící.

Dnes se může chlubit výstavní figurou. Aneta má nyní před kamerou nekonečného seriálu volno, a tak vyrazila na dovolenou k moři. Odtud poslala pozdrav v plavkách a pochlubila se svou vymakanou figurou. Při pohledu na její postavu smekne klobouk nejedna maminka. ■