Třeštíková nenechala parodii Bubílkové bez komentáře: Pochvala za „koule“ a slova o mrtvém tatínkovi

Odhalené bříško, náušnice v nose a přimalovala i tetování pod vnady. "Potřebovala jsem styl trošku na plovárnu, trošku do fitka a trochu sado maso. Největší problém byl se sukní. Takový kanafas v Třešti na zámku nemají. Hrábla jsem do vlastních zdrojů a model ala Třeštíková byl na světě. Vyřešila jsem i kruh do nosu. Dělám náhrdelníky z korálků a kruhový komponent jsem našla. Tetování jsem si na břicho namalovala sama tužkou na obočí. Nešlo to pak smýt, ještě teď ho tam mám,“ komentovala model Bubílková.

Reakce spisovatelky na sebe nenechala dlouho čekat. "Proč ne, Zuzano, pokud na to máte koule. To tetování mám na sobě kvůli svému mrtvému tatínkovi, to jen pro info, kdybyste si ho chtěla příště znovu někam pro pobavení nakreslit," napsala moderátorce do komentářů.

Někteří sledující se Radky zastali. "Postavu máte, Radko, super, o tom žádná. Ty šaty byl trošku krok vedle, ale to asi už víte sama. A paní Bubílková? Tak to nikdy hvězda nebyla, ta se jen vždy vezla. Na to se vyprdněte. Zase jí přejme, že v jejích letech má prostor na legraci, i když trošku trapnou," napsala jedna ze sledujících.

"Je mi paní Bubílkové upřímně líto. V mých očích až přílišná snaha být vtipná, píše o zviditelnění, to ale platí především u ní. Tohle se jí fakt nepovedlo," dodala další.

Oblíbené satiričky se ale i mnoho fanoušků zastalo. „Já Vás miluju,“ vzkazovali jí s vysmátými smajlíky někteří. „Miluju ten váš trollící humor. Myslím, že pan Šimek se z nebe směje,“ bavila se další sledující. „Jak to děláte, že máte v 70 postavu jako Třeštíková v 50?“ neodpustila si zase rýpanec do populární spisovatelky, která je sotva čtyřicátnicí, jiná sledující.

