Roste jako z vody: Míša Nosková se pochlubila roztomilou čtyřměsíční dcerkou

Michaela Nosková Foto: Royal Golf Club Beroun

Tentokrát jsme ji potkali na golfovém turnaji v Berouně, kam dorazila s roztomilou dcerkou, a prozradila, jak se po porodu udržuje. „Cvičím doma s malou v šátku. Vedle toho už cvičím ve fitness a dávám soukromé lekce pro maminky po porodu, aby se rychle vrátily do formy, tam se člověk musí soustředit na břišní svaly a záda,“ svěřila se Super.cz Míša s tím, že na nového člena rodiny si rychle všichni zvykli.

„Dcera Eliška je bezvadná a i Jindrovy děti jsou super, pejsek nežárlí a malá je zlatá. Má ráda výlety do přírody, když rozděláme hamaku mezi stromy, a má taky ráda koukání do ohně,“ popsala Míša. Dcera k nim prý rychle zapadla a zpěvačka už se po porodu věnuje své práci.

„Teď jsem měla náročných 14 dní, ale dá se to zvládnout. Snažím se tu práci relativně krotit a Jindřich taky, hlavně abychom si malou užívali. Jasněnce je teď čtyři a půl měsíce, a to jsem už s Eliškou zkoušela a moc si to období nepamatuji,“ řekla Nosková. Ta má také v plánu vyrazit na svatbu do zahraničí. Nikoliv však vlastní.

„Teď plánujeme jednu svatbu na Sahaře, takže tam budeme muset jet, to jsou příjemné povinnosti. A naše svatba s Jindřichem? S ním člověk neví dne ani hodiny. Na našich zásnubách jsem nevěděla, že to jsou naše zásnuby, takže je možné, že přijedu na něčí svatbu a ona bude naše,“ smála se zpěvačka. ■