Veronika Žilková vzala do Varů mladší dceru: Takhle zvládla Kordula Stropnická společenský debut

Veronika Žilková a Kordula Stropnická

"Řekla jsem si, že napoprvé jí to tady ukážu sama. Všechen ten zmatek a to, jak to tady chodí. Za rok může jet třeba s partou do stanového městečka, ale zatím je jí šestnáct, tak ji radši hlídám," smála se Veronika, s níž jsme Kordulin vstup do společnosti přirovnali k plesu debutantek.

"Nejdřív říkala, že se nebude fotit, a vidíte, už se fotí. Jen je škoda, že nevyšlo počasí a prší. Má s sebou spoustu krásných šatů, které jsme ještě včera vybíraly, a nakonec skončila v teplákové bundě," krčila rameny herečka.

Herecké ambice na rozdíl od svého bratra Vincenta Navrátila anebo sestry Agáty Hanychové (37), která si také zahrála ve filmu, prý Kordula, jejímž otcem je Martin Stropnický (65), nemá. "A ne zatím, vůbec. Herečka být nechce, ví jaké to je, když v tomhle světě v podstatě figurujeme celá rodina," uzavřela Žilková. ■