Inspiroval ho brácha Jiří? Lukáš Langmajer šel donaha. Speciální „plavky“ si vyrobil z ručníku dcery

Lukáš Langmajer Foto: archiv FTV Prima

Lukáš Langmajer se toho nebojí a pochlubil se odhaleným snímkem! Zdá se, že na nahou fotku hledal inspiraci u svého staršího bratra Jiřího Langmajera (56), který loni v krátkém videu na Instagramu ukázal svou chloubu. Tehdy šlo o nehodu, jelikož netušil, že se dá video zastavit. „To, že se to video dá zastavit zrovna ve vteřině, kdy jsem měl pinďoura venku, jsem tedy nevěděl. Vůbec mi ale nevadí, že se to stalo. Jsem herec a ve filmech jsem už nahý hrál,“ řekl tehdy oblíbený herec.

Jeho brácha Lukáš Langmajer se pro změnu s rodinou vydal na dobrodružnou dovolenou karavanem do Polska, kde vyzkoušel tamější pláže. A místní na něj jen tak nezapomenou. Zvěčnil se totiž nahý na pláži a své intimní partie zakryl ručníkem, který si uvázal alá Borat. „Dnes jako socha Davida jsem stál, smál se na tu krásu vůkol sebe. Nesmál jsem se sám, měl jsem vás okolo sebe, jeden jak druhý, krásní a spokojení,“ vtipkoval u fotky.

Co vás jistě pobaví je fakt, že na zakrytí intimních partií použil ručník své dcery Magdy. „Tento až antický přehoz je ručník Majdinky,“ odpověděl na dotaz, co to má na sobě. Herec se svěřil svým fanouškům, že jejich cestování po severu není jenom pohádka. Syn Mikuláš má totiž neštovice! Rodinka vycestovala jen na pár dní, protože už příští týden Lukáše čekají divadelní představení. „Tedy tak si vedeme na cestách severem, pár dní, je to málo, ale stojí to za to,“ uzavřel herec.

Fotkou pobavil i své herecké kolegyně Evu Decastelo (43) a Báru Mottlovou (35). ■