Manželku (73) kytaristy z Queenů zkritizovali za mini šaty: Pořád mám nohy, ne? Brání se herečka

Anita Dobson Profimedia.cz

„Pořád mám nohy, ne? Kritiky moc neposlouchám. Musíte být dostatečně silní na to, abyste nosili, co vám sedí,“ nechala se slyšet na udílení National Film Awards, kde ji ocenili za celoživotní dílo.

„Hlavně abyste byli spokojení a cítili se pohodlně. Vždycky se najde někdo, kdo vás miluje, a někdo, kdo vás za něco ztrhá,“ dodala manželka Briana Maye ze skupiny Queen.

Ten si své ženy velmi váží, o to víc po zdravotních problémech, které ho nedávno sužovaly. Anita mu prý zachránila život, když v květnu 2020 utrpěl infarkt. Tomu navíc předcházelo zranění při zahradničení, kvůli němuž byl rovněž hospitalizován. Kytarista měl po infarktu ucpané tepny a lékaři mu zavedli tři stenty.

„Moje žena je úžasná, doslova mi zachránila život. Nemohl jsem vůbec nic a ona se o mě starala. Jsem na věky jejím dlužníkem. Odvedla vynikající práci,“ sdělil tehdy Daily Expressu.

Dobson je divadelní a televizní herečkou, nejlépe známou z telenovely EastEnders. Svého času se věnovala také zpěvu. V 80. letech bodovala v hitparádách s úvodní písní k EastEnders s názvem Anyone Can Fall in Love, kterou produkoval právě Brian May, za nějž se v roce 2000 provdala. ■