Elon Musk je prý devítinásobným otcem: Týdny předtím, než s hudebnicí přivítali dceru, mu porodila dvojčata jiná žena

Elon Musk Profimedia.cz

Musk a Zilis v dubnu podali žádost o změnu příjmení dětí. Měly by tak nést kromě matčina také příjmení Musk, které bude na konci, plyne z dokumentů.

Dvojčata se narodila v listopadu, jen několik týdnů předtím, než Elon a hudebnice Claire Boucher, známá spíše pod pseudonymem Grimes, oslavovali narození dcery, již pojmenovali Exa Dark Sideræl Musk. Tu jim porodila náhradní matka. Kromě dcerky spolu mají také dvouletého syna X Æ A-12.

S Grimes byl Elon ve vztahu v letech 2018-2021. Rozešli se tedy ještě před narozením dcery, ale jako rodičům jim to prý klape natolik, že si spolu pořídili ještě jednoho potomka. Od rozchodu Musk žádnou ženu jako svou partnerku nepředstavil.

Dle Insideru se Zilis s Muskem seznámila v roce 2015 prostřednictvím neziskové organizace OpenAl, která se zabývá výzkumem a nasazením umělé inteligence, již Musk spoluzaložil. V tom roce to Zilis dotáhla do žebříčku 30 pod 30 magazínu Forbes a o dva roky později zužitkovala nabyté znalosti v Tesle. Aktuálně vede Neuralink, ale mluví se o ní také jako o jedné z osob, která by mohla převzít řízení Twitteru.

Dle zpráv je tedy Musk už devítinásobným otcem. Kromě dětí s Grimes má pět synů s exmanželkou Justine Wilson. Dvojčata Griffina a Xaviera (18) a trojčata Kaie, Saxona a Damiana (16).

Xavier nicméně nedávno požádal o změnu pohlaví a s tím související změnu jména. Novou identitou se chce také distancovat od svého otce. „Již nežiji a ani nechci být spojován se svým biologickým otcem, a to jakýmkoli způsobem, podobou nebo formou,“ uvedl mladík v žádosti a jako nové jméno si zvolil Vivian Jenna Wilson s příjmením po matce. ■