Po vtipu na účet Patrasové teď paroduje Radku Třeštíkovou: Zuzana Bubílková ukázala holé břicho

Zuzana Bubílková Herminapress

Spisovatelka Radka Třeštíková (41) způsobila poprask svým modelem na zahajovacím ceremoniálu filmového festivalu v Karlových Varech. Ten sice zvýraznil její dokonalou postavu a vymakané břicho, ale nebyl příliš vhodným modelem na takovou událost. Sama spisovatelka si za to později nasypala popel na hlavu.

A Bubílková se rozhodla pobavit i na účet Radky. Okopírovala její model, namalovala si i stejné tetování pod vnady.

"Potřebovala jsem styl trošku na plovárnu, trošku do fitka a trochu sado maso. Největší problém byl se sukní. Takový kanafas v Třešti na zámku nemají. Hrábla jsem do vlastních zdrojů a model ala Třeštíková byl na světě. Vyřešila jsem i kruh do nosu. Dělám náhrdelníky z korálků a kruhový komponent jsem našla. Tetování jsem si na břicho namalovala sama tužkou na obočí. Nešlo to pak smýt, ještě teď ho tam mám,“ komentovala model Bubílková a pustila se i do Třeštíkové.

"Ona to určitě věděla, že udělá rozruch. To by se pak několikrát neomlouvala. Ale jak jinak chcete, aby si vás všimli? Dneska musíte šokovat a to přesně Třeštíková udělala. Dneska i babičky v zapadlé vísce vědí, že je Třeštíková spisovatelka. Přesně jako minulé roky Jitka Čvančarová, ta přijde s výstřihem, že omdlévají chlapi i ženské, a všichni si to pamatují. Já jsem v životě nic takového neviděla, zejména ne na sobě,“ dodala Bubílková. ■