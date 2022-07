VIDEO: Štamgast ze Slunečné se oženil. Podívejte se, jaký vtipný manželský slib přednesl své půvabné nevěstě

Karel Zima a jeho manželský slib Video: Herminapress

Nechyběly ani manželské sliby, sám Karel Zima měl svůj slib hodně originální. „Slibuji, že se pokusím o to krásné místo v kempu za každého počasí starat, nedělat bordel, větrat a když už ke mně vlezou nějací kamarádi a budou chtít, abych se napil, udělám to, ale věz, že velmi nerad a pod nátlakem. Nebudu tam tahat žádný cizí ženský, bůh ví, co by přitáhly,“ tak zněla část svatebního slibu ženicha, který ho postavil jako paralelu mezi srdcem a kempem a čerpal z úspěšného představení svého kamaráda Jana Révaie (48).

Ten jako host nemohl na svatbě chybět. Zima, jenž je divákům znám mimo jiné jako štamgast ze seriálu Slunečná, se na svatbu moc těšil.

„Ani jsem nebyl moc nervózní, spíš jsem se těšil. Na to se nedalo připravit, protože jsem nevěděl, jaký slib napsala Lucka, stejně jako ona nevěděla, co jsem vymyslel já,“ prozradil herec.

Ten už má z prvního manželství dvě dospělé děti, ale dalšímu potomkovi se rozhodně nebrání. „Nevíme o tom, jestli je potomek na cestě. Ale rádi bychom. Jména máme, a jestli to bude chlapeček, nebo holčička, je nám jedno,“ mají jasno.

Ženichovi šel za svědka kamarád, herec Jarmil Škvrňa. Mezi svatebními hosty byli k vidění také kolegové z jeviště Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Jaromír Nosek nebo již zmíněný Jan Révai. ■