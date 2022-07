Šárka Vaňková poprvé na přehlídkovém mole: Ukázala, v jaké je formě a předvedla holé bříško

Šárka Vaňková

"Bylo to poprvé, co jsem šla přehlídku, nevím, jestli to nebylo naposledy. Ale nikdo mě nepoznal," řekla Super.cz Šárka. "Těší mě to, snad jsem mezi modelkama zapadla," usmála se Vaňková.

"Měla jsem i svoje boty, takže jsem nemusela mít extra vysoké štekle. Měla jsem jít rychle, tak jsem šla a jsem ráda, že jsem se nezabila," upřesnila Šárka, která předvedla v modelu návrhářky Debbie Brown i svoji krásnou štíhlou postavu.

"Nejsem fitness fanoušek, snažím se se udržovat stravou," dodala Vaňková, která se těší na léto.

"Mám asi měsíc volno. Od srpna bych měla mít dost zpívacích akcí, dávám do kupy nový repertoár, čeká mě letní scéna s muzikálem Robinson Crusoe," popsala své plány. ■