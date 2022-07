Dráždivě a sexy: Zorka a Míra Hejdovi byli nezvykle otevření ohledně intimního života

Zora Hejdová a Míra Hejda Super.cz

"Podle mě, když si muži nasadí škrabošky, posune to večírek na level 50 odstínů šedi. Vypadá to dráždivě," domnívala se Zorka, která sama sváděla v obepnutém modelu s odhalenými zády od návrhářky Zuzany Kubíčkové.

U erotické filmové tematiky jsme v rozhovoru zůstali i nadále, protože pár se zajímal o film o polyamorii Hranice lásky, který byl na festivalu uveden. "Chtěli bychom ho nejdřív vidět a pak se můžeme bavit o tom, co bychom chtěli i zažít. Jestli ty naše hranice lásky rozšíříme," smál se pár. Jsou spolu ostatně už přes deset let, tak by na nějaké osvěžení měli nárok. ■