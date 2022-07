Před 14 dny potřetí rodila a už se chystá na jeviště: Jak zvládá houslistka Muzikářová (46) šestinedělí?

Markéta Muzikářová Michaela Feuereislová

Je to čtrnáct dní, co houslistka Markéta Muzikářová (46) porodila vytoužené třetí dítě. Trojnásobnou maminkou se stala ve svých 46 letech a do posledního okamžiku se bála, aby bylo miminko zdravé, a nezjišťovala ani jeho pohlaví.

Dnes už si doma užívá první týdny se synem Maxem, kterého si nemůže vynachválit. „Je to paráda. Malý krásně spí, jí, občas ho trápí prdíky, ale to je klasika, to mívají všechny děti do třech měsíců,“ svěřila se Super.cz hudebnice, která je šťastná, že má pohodové a zdravé miminko.

„Jinak spí krásné v kuse i 8 hodin, takže se mi splnilo mé přání, že i třetí dítě bude hodné a bezproblémové,“ chlubila se Muzikářová, která je ráda, že těhotenství má za sebou a vše proběhlo hladce.

„Hlavně jsem ráda, že už je to vše za mnou, i když mi fakt ten pupík celkem chybí, že celé těhotenství proběhlo normálně včetně porodu a že ten strach, jestli porodím mimčo živé a hlavně zdravé, je za mnou,“ řekla nám Muzikářová, která už pomalu plánuje návrat na jeviště s uskupením Inflagranti. „Je to opravdu dar, neberu to jako samozřejmost a těšíme se z něj a taky že už můžu jít příští týden zase s Inflagranti hrát koncert, přece jen mi to celých 9 měsíců scházelo,“ dodala trojnásobná maminka. ■