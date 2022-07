Po několikaleté pauze kvůli covidu odjíždí do svého domu v Americe. Bubílková poprvé uvidí vnuka

Zuzana Bubílková se chystá na pět týdnů do Spojených států. Michaela Feuereislová

Žádné Chorvatsko, Itálie ani Řecko. Zuzana Bubílková (70) prožije letní dovolenou ve velkém stylu a odjíždí do Ameriky. Satirička se chystá navštívit syna, který žije s rodinou Kalifornii.

„Právě kupuji letenku do Ameriky. No musím vám říct, že to není vůbec jednoduchá záležitost. ESTA má už asi osm stránek, ptají se mě na takové detaily, které nikomu nemůžou být prospěšné, jako například jméno mojí matky za svobodna nebo ve kterém bydlím patře a jaké mám číslo bytu,“ kroutila hlavou paní Zuzana.

Bubílková se těší, že konečně uvidí svého vnuka, kterého kvůli pandemii koronaviru nemohla navštívit, a zná ho tedy zatím jen z fotek a video hovorů. „Vnuka uvidím poprvé. V srpnu mu bude rok, zatím jsem ho mohla vídat jen po síti,“ řekla Super.cz.

Do Kalifornie, kde se synem vlastní dům, se chystá už poněkolikáté. Těší se na svůj režim. „Dům, který jsme koupili se synem, se nachází jen kousek od krásného koupaliště. Za půl hodiny se navíc dostanu metrem k moři,“ těší se na chvíle odpočinku Zuzana.

Možná se ale dočká i programu, který bude o něco náročnější, než by si sama vymyslela. „Snacha mi vyhrožuje, že máme už plný program aktivit, co všechno pro mě připravili. Malého berou k moři a na túry, tak uvidíme, co všechno zvládnu.“

V Česku nechává sedmdesátiletá glosátorka politického i společenského dění jednadevadesátiletou maminku a čtyřiadevadesátiletého tatínka. „Rodiče se o sebe naštěstí zvládají postarat. Snažím se jim ale pomáhat, a tak už jsem jim zajistila známého, aby jim nakupoval,“ dodává Zuzana Bubílková. ■