Premiéra v 11 ráno? Pazderková, Boková a Melíšková skoro nestíhaly přípravu a takhle to dopadlo

Přípravu na brzkou premiéru slavné dámy nakonec zvládly skvěle. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Podobně na tom byly i další dámy, které účinkují v nejnovějším snímku Miroslava Krobota. "Brala jsem to tak, jako by to bylo normálně večer. Nechala jsem se nalíčit a šaty od Tatiany Kovaříkové jsem měla připravené v pokoji," řekla Super.cz Klára Melíšková (50), když jsme ji po promítání potkali na sklence vína v hotelu Thermal, kde jí dělala společnost režisérova dcera Lenka Krobotová (45). Té to slušelo v modelu od značky Roji návrhářky Jitky Ročňové.

Náhodě neponechala svůj outfit ani půvabná Jenovéfa Boková (30). Ta ve filmu hraje jednu z hlavních rolí a zastupovala tak hned dvě herecké delegace vedle soutěžního snímku Slovo, o němž jsme hovořili už na openingu filmového festivalu. "Ve Velké premiéře hraju Renátku, což je asertivní, spokojená a ambiciózní žena. Hlavně jsme měli hodně společných scén s Mirkem Krobotem a Pavlem Šimčíkem. Myslím, že tam mám dost vtipných scén," svěřila Jenovéfa.

V tomto stylu mimoděk zvolila i outfit. Důvodem, proč oblékla tak trochu byznys model, ale bylo i počasí a zdravotní stav herečky. "Jsem tady od začátku, trochu mě zradila i klimatizace a nastydla jsem. Tak místo na večírky chodím spíš do kina a i to v šále a pomalu v čepici. Pivka na kolonádě moc nedávám," svěřila Super.cz. ■