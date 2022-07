Tuhle kočičku chcete poznat víc: Modelka z Bosny si zahrála s Mišíkem. Ukázala bradavky i zadeček

Džana Valjevač Michaela Feuereislová

Byla by velká škoda ji umístit pouze do fotogalerie k článku o tom, jak to Mišíkovi slušelo s jeho přítelkyní Natálií Jiráskovou (17), protože Džana, která se věnuje modelingu, je opravdu kočka. A co se týče modelu, který na promítání filmu zvolila, byla opravdu odvážná.

Džana se oblékla do krajkových šatů, pod které se nedala vzít podprsenka, a stejně jako Veronice Kašákové, se jí róba posunula tak, že odhalila i bradavky. Průsvitná látka umožnila spatřit i její zadeček. Jí to ale nikterak nevadilo.

"Můj první red carpet jsem chtěla poctít osobou, která pro mě nejvíce znamená. Proto jsem zvolila vlastní návrh šatů, které ušila nejdůležitější osoba v mém životě - moje maminka. Tělo je umění, a proto jsem ho nechtěla skrývat," napsala Džana na sociální sítě. ■