Tohle jste o ní možná nevěděli. Zuzana Stivínová prozradila, jak se udržuje v kondici

Tohle jste o ní nejspíš nevěděli.

Žádné divadelní projekty na letních scénách hojně obsazovanou herečku letos nečekají. „Trávím deset měsíců na divadelních prknech, a tak ty dva trávím na festivalech a tenisových kurtech,“ řekla Super.cz Stivínová.

"Hraji absolutně vášnivě. Tenis je dynamický sport a to je přesně to, co já potřebuji,“ říká herečka. „Aktivně hraji tenis asi šestým rokem. Jsem ale řadu let vášnivá divačka. V roce 1990 jsem byla na Wimbledonu, kde jsem viděla Martinu Navrátilovou v akci. Předtím jsem viděla také Martinu Navrátilovou hrát proti Haně Mandlíkové, to byl slavný zápas.“

Ptali jsme se herečky, jestli jí její oblíbený koníček tenis pomáhá udržovat kondičku. „Mám ještě další tréninkové metody, abych mohla na kurtu a jevišti vydržet déle. Chodím na kruháč s mým trenérem Andrejem. Chodím také ke své trenérce Aničce na cvičení s dámami,“ prozrazuje svůj trik Zuzana Stivínová. ■