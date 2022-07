Co je ochotna udělat kvůli roli? Zuzana Stivínová by nejraději spojila svůj koníček s milovanou profesí

Kvůli roli se nebojí změnit image.

Na party v hotelu Four Seasons, kde byla představena nová letní verze šampaňského, jsme se oblíbené herečky ptali, jestli existuje nějaká hranice, co by nebyla ochotna udělat kvůli roli. „Mám vždycky ráda úkoly a ráda měním zevnějšek. Herec nechce jen odříkávat text,“ říká Zuzana a s úsměvem na naši otázku dále diplomaticky odpovídá: „Nerada bych vyslovovala něco, co bych nechtěla, ono by se mi to vrátilo.“

V jednom z posledních rozhovorů Stivínová prozradila, že vášnivě ráda hraje tenis. Právě role tenistky by jí velmi bavila. „Hrozně ráda bych v práci hrála tenis. Já bych totiž v životě stále hrála tenis. To by se mi moc líbilo. To by se spojila práce i zábava,“ dodává pobaveně Zuzana Stivínová. ■