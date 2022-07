Hysterie, ztracený pes a pár skleniček vína: Nela Slováková promluvila o krizi a nočním rozchodu s přítelem

Nela Slováková Super.cz

"Kvůli ztracenému psovi jsem byla strachy bez sebe, a to, že je Lukáš necitlivý, je známé. Bylo mi to všechno líto. Ke ztracené Lotty to bylo ještě pár skleniček vína. Ráno už bylo vše v pořádku a mrzelo mě to," vysvětlovala myšlenkový zkrat a hysterickou reakci. K usmiřování prý ani dojít nemuselo.

Paradoxní je, že Lukáš o tom, že se s ním Nela na jednu noc rozešla, ani netušil. "Nejsem typ, který by byl pořád na sociálních sítích. Takže mi až po probuzení řekla, co vlastně napsala. Hlavně jsem byl rád, že se pejsek našel a vyřešilo se to," řekl Super.cz.

Navrhli jsme, že by mohli problémy řešit v rámci partnerské terapie, s čímž Nela souhlasila. "Ale myslím si, že jsme jinak docela v pohodě. Každý pár má něco," krčila rameny s tím, že například výlet do Varů byl její nápad a partnera k tomu trochu donutila.

"On tyhle akce nemusí, má to spojené s falešným pozlátkem, což tak určitě je. Ale já mám ráda se ukázat, vzít si hezké šaty, a tak dokázat, že nám to spolu klape," uzavřela Nela. ■