Prostor pro erotické fantazie: Sexy kočička hokejového brankáře odhalila silikony v upnutém rudém korzetu

Tereza Budková Super.cz

Dress code na párty, kde bylo doporučeno použít dotek červené, neměla problém dodržet. Oblékla provokativní rudé šaty, v jejichž korzetu vynikly modelčiny silikonové vnady. "Mám červenou ráda, tak mi přišlo škoda se jí jen dotknout," smála se.

V našem rozhovoru nám také vysvětlila, proč s sebou nevzala partnera, i když na festival dorazila řada sportovců s partnerkami, takže by se měl s kým bavit. "On na to moc není, na ty společné akce, a ani jsme se ho neptala. Ale pokud jde o model, vždycky mu ukazuju, v čem půjdu a on mi to schválí," svěřila. ■