Česká Barbie Jiráčková se silikonovými desítkami neuhlídala šaty a tohle všechno ukázala

Nejen obří vnady bez podprsenky, při upravování šatů předvedla své tělo v celé kráse.

Gabriela prozradila jaké zákroky má čerstvě za sebou a co jí čeká. "Před pěti dny jsem byla na zákroku, kterému se říká foxy eyes, chtěla jsem změnit tvar očí, chtěla jsem mandlový tvar," řekla Super.cz česká Barbie.

A co dál plánuje? "Byla jsem na konzultaci ohledně nosu, mám už i termín na srpen. Prsa zatím neplánuju, neuvažuju o dalším zvětšení, stačí to. U tvaru je vždy co zlepšovat, kam se posouvat, tak to do budoucna nevylučuju," dodala Jiráčková. ■