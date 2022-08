K profesi herečky a spisovatelky přidala další. Práci bytové designérky dělá Vlastina Svátková zadarmo

Mohla by se živit i navrhováním interiérů. Super.cz

Snímky svého nově zrekonstruovaného domu sdílela na sociální síti a netrvalo dlouho a objevilo se pár nabídek na práci pro druhé. Hvězda filmu Gangster(Ka) zatím pomáhá s úpravou obydlí jen svým sousedům a známým.

„Je pravda, že jsem začala pomáhat s úpravou bydlení po sousedství. Rozhodla jsem se, že to nechci dělat jako profesi a dostávat za to zaplaceno. Je tedy pravda, že by bylo hezké dostávat peníze za to, co dělám ráda. Spíš ale stále hledám svou cestu. Jde mi o to, abych někomu něco přinesla, splnila jeho představu a nenutila mu svůj eklektismus a pohled na věc, jak by to mělo vypadat,“ řekla Super.cz.

Za své služby tedy neinkasuje peníze. „Beru to jako školu. Tyto zkušenosti jsou k nezaplacení,“ řekla nám Vlastina Svátková na party značky šampaňského. ■