Máma tří malých dětí ukázala vosí pas. Úspěšná influencerka vystavila ve Varech své vymakané bříško

Kamila Šiklová Super.cz

"Dostaveno by to mělo být příští rok. Kontrolovat se ale stavba kvůli vzdálenosti pochopiteně nedá, musíme jim důvěřovat. Doufáme," prozradila Super.cz Kamila. Dům bude stát několik miliónů korun, rozhodně to nebude žádná malá pastouška.

"Levné to rozhodně nebylo, ale rozhodli jsme se, že nechceme dům tady. Přirostlo nám to tam k srdci a jako rodinu nás to tam naplňuje," prozradila.

Přiznává, že lehká komplikace je to, že nejstarší syn nastupuje v září na základní školu. "V září půjde tady do školy, dostane kornout, užije si tady lavici a od ledna by měl nastoupit do mezinárodní školy na Bali. Po pár měsících pak uvidíme, jakým směrem půjdeme dál. Jak na to bude reagovat," vysvětluje.

Doufá, že česká škola i škola na Bali, půjdou skloubit. "Diplomati a sportovci cestují po světě, nějak to jde. Tady nám ve škole řekli, že by to neměl být problém, ale hlavní bude, jak na to Eliot bude reagovat, všechno se bude plánovat podle něj. Budeme tam, kde on bude šťastnej," dodala Šiklová, která byla hostem na filmovém festivalu v Karlových Varech.

"Pozvali nás již podruhé, moc si to tady užíváme, jsme tady celá rodina," uzavřela Šiklová. ■