Dobrý den, vnady ven. Nová Miss odmítla v 16 letech odhalený model a přišla o práci, teď už průsvitné šaty vynesla

"V šatech se cítím žensky, jsem s nimi moc spokojená," řekla Super.cz krásná Miss, která se modelingu věnuje už od patnácti let. A přiznala, že odhaleným modelům se spíše vyhýbá. Jednou kvůli odmítnutí příliš odvážného modelu přišla o práci.

"Mám své hranice, když je model moc odhalený, odmítnu ho. V Turecku na fashion weeku jsem dostala průsvitný model, bylo mi 16 let, byla to moje první přehlídka pro takový světový fashion week a řekla jsem, že takové šaty nepůjdu. Odřekla jsem to a dostala jsem košem," dodala Pyszková. ■