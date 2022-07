Úplně průhledné šaty a šperky za 1,5 milionu: Tahle kočka model na večírek ve Varech opravdu nepodcenila

Karolína Mališová Super.cz

"Když jsem je vyzkoušela, měla jsem okamžitě rozhodnuto, v čem půjdu," řekla Super.cz Mališová, která šaty doplnila šperky v hodnotě 1,5 milionu korun.

"Šperky jsou ALO diamonds. Zvolili jsme diamanty a ametyst. Jsou krásné fialové," prozradila Mališová, která se v nich prošla i po lázeňské kolonádě. Strach prý neměla.

"Miluju, když to na sobě můžu alespoň na chvíli mít. Starám se o to, dávám si pozor a snad by nikoho ani nenapadlo, že mám na sobě tak drahé šperky, když kráčím po kolonádě ve Varech," dodala s úsměvem Mališová. ■