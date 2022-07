Plyšák Karel z Big Brothera vás rozněžní snímky s rodinkou, která se za chvíli rozroste

Karel Frýd Foto: Natálie Faltysová Photo

„Mám radost, že to bude holčička. Je to naše druhé dítě, tak překvapení nebylo potřeba a chtěli jsme miminku zařídit včas pokojíček. Mám hroznou radost, že budeme mít páreček. To bude jízda!“ směje se Karel. „Termín máme v srpnu. Musím říct, že Lenička má můj obdiv. Doma máme už jednoho čerta a vidět, co všechno ty ženy musí vydržet během těhotenství, je neuvěřitelné a obdivuhodné,“ přiznal vyhledávaný fitness trenér.

Celá rodinka vyrazila ještě před očekávaným dnem na společné focení, aby měla památku na toto období. „Už jsme se takto fotili, když byl Kubík v bříšku, tak jsme chtěli i teď. Práce Natálie Faltysové se nám hrozně líbila, a tak jsme ji oslovili. Myslím, že výsledek je úžasnej a Lenka je překrásná,“ rozplýval se Karel nad fotografiemi, které si můžete prohlédnout v naší galerii.

Termín porodu mají v půlce srpna a Karel se snoubenkou už se nemohou dočkat: „Těšíme se neuvěřitelně moc a musím fakt říct, že si Lenky hrozně vážím, protože tohle období a porod, to je něco!“ Na otázku, jestli plánují další děťátko, má jasnou odpověď: „Jedno je málo, dvě moc,“ říká se smíchem. „Ty dvě asi budou stačit. Uvidíme!“ ■