Drogy a volná láska: Beata Rajská čerpala inspiraci u hippies. Popsala vlastní zkušenosti

Beata Rajská Super.cz

"Sice jste mohli vidět i vzor houbiček, ale moje maximum byl koláček na párty, ve kterém byla marihuana, což jsem se dozvěděla až poté, co jsem ho snědla. Rychle jsem mazala domů," vyprávěla nám. "Já v době hippies začala chodit na střední školu, takže nás opravdu inspirovala jen ta móda. Ani zastáncem volné lásky nejsem," upřesnila.

Kromě módy ji baví i šedesátková hudba, ta také zazněla během přehlídky, kdy i moderátor Petr Salava musel obléknout hippie model. "Je těžké dát na přehlídku skladby, které jsou notoricky známé, ale myslím, že diváky to zvedalo ze židlí," smála se Beata, která nám v našem videu vyprávěla i to, že se modelky o její šaty v zákulisí málem popraly. A to i o ty nejodvážnější. "Místy jsme se dostávaly až do konfliktu, každá chtěla všechno a pak si to na mole užívaly," uzavřela. ■