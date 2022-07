Stamilionový Žižka míří konečně do kin: Petr Jákl vybojoval světovou premiéru pro Česko

Petr Jákl Super.cz

Loni už na karlovarském festivalu svůj velkofilm Žižka tajně promítl kvůli Michaelu Cainovi, který zde byl a hraje ve filmu jednu z hlavních rolí. Letos konečně oznámil datum oficiální premiéry, která proběhne na začátku září nejprve v Česku a až poté ve Spojených státech. "Byl to ale boj," řekl Super.cz režisér Petr Jákl (48).

"Hrozně se těším, až to ukážeme lidem. Začali jsme točit před čtyřmi roky, covid nám to o dva roky protáhl. Ale myslím si, že všechno má svůj důvod, jelikož ten film je o zrození bojovníka a boji za spravedlnost, je to v současné době i kvůli válce na Ukrajině aktuálnější než dřív," domnívá se režisér.

"V kinech se Žižka začne hrát od 8. září v Česku a od 9. září v Americe. Nevěřil jsem tomu, že to dopadne tak, abychom u nás mohli premiérovat dřív. Jsem strašně rád, že se mi to povedlo a světová premiéra bude v Praze. Jsem z toho nadšený, nečekal jsem to," uzavřel Jákl, který na slavnostní premiéru samozřejmě pozve všechny světové hvězdy, které ve snímku účinkovaly. ■