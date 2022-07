Takhle jí to sluší půl roku po porodu druhé dcery. Bývalá tenistka Nicole Vaidišová stále kojí, na cvičení není čas

Nicole Vaidišová Super.cz

Bývalá tenisová šampionka Nicole Vaidišová (33) přivedla před Vánoci na svět druhou dceru Medu a už je ve skvělé kondici. S manželem Radkem Štěpánkem (43) i dětmi vyrazili na filmový festival do Karlových Varů. Doprovázela je i maminka Nicole, aby si mohli užít s mužem i jeden druhého.

"Kila ještě všechna dole nejsou, ale nestresuju se tím. Ještě kojím, nejdůležitější je, aby všechno bylo v pořádku," řekla Super.cz Nicole. "Žádné extrémní cvičení, diety, není to priorita. Cvičím lehce kvůli pocitu, se dvěma dětmi je to ale náročnější," vysvětluje.

Pochvaluje si, že jí druhá dcera nedává tak zabrat. "Druhé dítě je extrémně hodné, je spavá, hodná, dá se to skloubit, ale logistika se dvěma dětmi je trošku náročnější. Pomáhá mi maminka, je to hlídací babička, dá se to," usmívá se.

Starší dcera už pomalu kráčí ve stopách rodičů a začala chodit na tenis. Překvapivě ji netrénuje Radek ani Nicole.

"Starší dcera chodí jednou týdně na tenis. Netrénuju ji já ani tatínek. Chceme aby sportovala, má k tomu vlohy, je šikovná. Do tenisu ji ale neženu, já obzvlášť, uvidíme, co ji bude bavit. Do ničeho dceru nenutíme," dodala Vaidišová na přehlídce Beaty Rajské. ■