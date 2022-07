David Pastrňák ukázal ve Varech zatraceně sexy přítelkyni. Půvabné Rebecce se do očí dívat nebudete

David Pastrňák si nenechal ujít karlovarský filmový festival. Super.cz

Na filmy se ale s přítelkyní Rebeccou nechystají. Jak Pastrňák řekl Super.cz, bude to hlavně o alkoholu a večírcích.

"Zůstáváme do zítřka, přijedu ještě příští víkend na nějaké sportovní akce. Tento víkend si chceme hlavně užít, dát si drink. Budou to Vary bary, filmy nestíháme. Vidím to tak do pěti, šesti ráno," řekl Super.cz Pastrňák, který s partnerkou dorazil na párty UniCredit banky, která platí za tu nejluxusnější ve Varech.

Oba oblékli sourozenci Ponerovi. "Oblékli nás oba dva. Za posledních pár let se z nás stali přátelé, jsme s nimi moc spokojeni," upřesnil hokejista.

Brzy mu končí léto a vrací se zase do NHL. "Minulý týden jsem začal trénovat, přes týden je to dřina, o víkendu zábava," dodal k létu sympatický hokejista. ■