Tady by to bez kalhotek nešlo: Iva Pazderková oblékla šaty s efektem Marilyn Monroe

Iva Pazderková Super.cz

"Bylo to nádherné natáčení a hlavně jsem měla tu čest točit třeba s paní Ivou Janžurovou, Klárou Melíškovou nebo Kristýnou Bokovou. Bylo to nádherné a dokonalý zážitek. Navíc jsme loni v létě natáčeli v Olomouci. Jsem šťastná, že mám konečně velký film," rozplývala se nadšením.

"Užiju si to a budu pořád chodit na filmy," plánovala si první den po svém příjezdu. Nakonec jsme ji ale potkali i na více večírcích, i když nám tvrdila, že nemá co na sebe. "I róbu na filmovou premiéru budu teprve řešit s místní designérkou Debbie Brown. Mám sice dva kufry, ale nemám co na sebe. Sbalila jsem všechno oblečení, co doma mám. A tyhle šaty mám už asi deset let. Jsou praktické a vzdušné, jen si člověk musí dávat pozor na Marilyn Monroe efekt," smála se, že ve větru by ji mohl model zradit. Naštěstí ale nezapomněla kalhotky. ■