Nejkrásnější muž planety Tomáš Martinka se do chomoutu nežene. Dokonce i přehlídková mola vyměnil za jinou práci

Tomáš Martinka Super.cz



„Pracovně se mám velice dobře. Je to náročné, pracuju tak 12 hodin denně, někdy 24/7, ale práce mě strašně moc baví a vidím to i do budoucna,“ pochvaluje si a prozrazuje svoji pracovní pozici: „Dělám přímo pro Simonu Kijonkovou.“

Občas ale přece jen udělá výjimku a připomene si staré časy. „Samozřejmě někdy, když jsou zajímavý zakázky, tak to vezmu, ale už to není prioritou,“ říká a zároveň přiznává, že mu práce modela občas chybí. „No, trošku se mi stýská. Někdy bych se k tomu chtěl samozřejmě vrátit. Uvidíme, jestli někdy, až budu šedivej třeba, až budu v kurzu zase znova,“ vtipkuje Tomáš.



Nejkrásnější muž planety to už nějaký ten pátek táhne s krásnou Silvou, a tak jsme se museli zeptat, jestli se plánuje vyslovit a vzít si tuhle krásku za ženu. „Já jsem se nikdy nehnal moc do chomoutu, takže bude muset vydržet. Bude to překvapení,“ říká upřímně. ■