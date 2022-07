Po Varech čeká Danu Morávkovou cesta do zahraničí, která už se nebude opakovat. Kam se chystá?

Dana Morávková Super.cz



Ovšem událostí tohoto léta a možná i roku pro ni letos nebudou ani Vary, do kterých se chystá. „Měli bysme jet alespoň na tři dny do Karlových Varů. Tam se moc těším za Jirkou Bartoškou a na festival, protože my opravdu chodíme na filmy. Zvládneme třeba tři nebo čtyři filmy za den,“ prozradila herečka a rovnou i přiznala, že ji čeká ještě jedna speciální událost.



„Pak nás čeká úžasná věc, já se moc těším, pojedeme se synem na jeho promoci do Canterbury. Bude bakalář,“ svěřila se nám Dana. V Canterbury studuje vysokou školu její syn Petr. Na otázku, zda je pyšná maminka, má jasnou odpověď „Jsem. Tak každá máma, která miluje svoje dítě, tak je pyšná, akorát bych to asi Péťovi takhle přímo neřekla.“



Dana Morávková s manželem Petrem Maláskem (58) platí za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Jestli ovšem čekáte, že na dokonalé partnerství existuje recept, jste na omylu. „Já to takhle asi jako neumím pojmenovat, ale je pravda, že s manželem jsme už letos sedmadvacet let a mám pocit, že jsme si oba vybrali správně. Recept na to asi neexistuje, jenom poslechnou srdce,“ uzavřela. ■