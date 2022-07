Scarlett Moffatt Profimedia.cz

Sama říká, že ví, jaké to je mít obě velikosti, a že je velmi šťastná, že může být majitelkou kypřejších proporcí. V minulosti přitom zhubla a jeden čas oblékala britskou velikost osm, tedy naši šestatřicítku, kterou běžně mají i modelky. Se svou nynější osmnáctkou (česká velikost 46) se ale podle svých slov cítí mnohem šťastnější.

Scarlett věří, že dokud jsou lidé zdraví, milí k sobě navzájem a upřímní sami k sobě, měl by každý oslavovat sám sebe a to, čím byl obdarován.

„Být pozitivní ke svému tělu a mít sebevědomí je pro každého osvobozující. Myslím, že lidé mají někdy mylnou představu, že tlouštíci jsou nějak sjednocení, ale opravdu bez ohledu na to, jak vypadáte, prostě oslavujte sami sebe. Dokud jste zdraví, jste sami sebou a chováte se k lidem mile, děláte to správně,“ je přesvědčená Moffatt, jež v roce 2016 zvítězila v britské populární reality sérii I’m a Celebrity... Get Me Out Of Here!. ■