Sestra fotbalisty Schicka je českou Rihannou: Na nejluxusnější párty ve Varech úplně obnažila těhotenské bříško

Kristýna Schicková Michaela Feuereislová

"Ve středu začíná sedmý měsíc. Cítím se krásně. Užívám si malé bříško, nepociťuju žádné změny nálad nebo extrémní nabírání na váze či změny chuti. Pořád můžu dělat, co mě baví. V šatech jsem se cítila božsky," řekla Super.cz Schicková na UniCredit párty v Karlových Varech.

Sourozenci Ponerovi dlouho o střihu šatů přemýšleli. Inspirovala je snad zpěvačka Rihanna, která v průběhu těhotenství bez odhaleného pupíku skoro nevyšla?

"Nápad odhalit bříško byl mé sestry Nikol, chtěla přiznat její bříško, protože ho má krásné a může si to dovolit. Bál jsem se, aby to nebylo laciné, ale za nás to dopadlo skvěle a máme na to moc krásné ohlasy," řekl Super.cz návrhář Jakub Poner.

"Šaty jsou z elastického žoržetu a doplnili jsme je štrasovými řetězy a na míru jsme vyráběli také štrasovou kabelku," dodal Poner. ■