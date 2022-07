Peter Nagy je nevyléčitelný romantik. Na zahradě místo zeleniny pěstuje kytky a kytaru přirovnává k ženě

Hudební nástroj přirovnává k ženě. Foto: Jiří Bouda

„Jako všichni miluji Chorvatsko, a to i proto, že je relativně blízko a není nutné tam cestovat letadlem. Létat se nebojím, ale nemusím tu paniku na letištích.“

V létě má aktivit dostatek. „Momentálně jezdím se svou kapelou Indigo po fesťácích a letních akcích. Užívám si tu radost, když se mnou lidé v publiku zpívají moje písně. Je to jako za odměnu. Jezdím takto už 38 let a je to stále pro mě hezčí a hezčí.“

S autorem hitů Láska je tu s nami, Sám s nohami na stole či Kristínka iba spí jsme se potkali při převzetí nové kytary. Těch má hudebník sice velkou sbírku, ale stále hledá nové kousky. „Kytara je jako žena. Každá je jiná. Jedna má laskavý zvuk a druhá drsný. Kytara má tvar jako ženské boky, o tom to je,“ říká Nagy a dodává: „V období koronavirové pandemie jsem si koupil novou kytaru a hned se mi sypaly nové melodie, jako když vás objímá žena. A vzniklo nové album Petrolej. Tato nová kytara mě bude určitě inspirovat k dalším písním, má nádherný zvuk.“

Kromě hraní se Nagy věnoval také fotografování. To už je ale minulostí. „Už jedenáct let nefotím. Zjistil jsem, že nemůžu dělat dvě povolání jako profesionál. Fotil jsem krásné ženy, fotil jsem pro Českou Miss, pro Playboy a vyšlo mi mnoho kalendářů a dvě profilové knihy černobílých aktů. Dosáhl jsem toho, čeho jsem dosáhnout chtěl, a to mi stačí,“ dodává smířeně Peter Nagy. ■