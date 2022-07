Dcera Ondřeje Havelky Rozálie prozradila, jaké ji čeká léto: Jak její kariéru ovlivnil slavný tatínek?

Rozálie Havelková Super.cz

Krásná zrzka, muzikálová herečka Rozálie Havelková je nadanou umělkyní. Pokud ji vidíte vystupovat živě, nechybí u ní akordeon. Právě to je na ní originální, protože ženy s tímto nástrojem v Česku nejsou moc vidět: „Podle mě je nás dost, ale asi ty ostatní ženy s akordeonem moc lidi neznají. Je fakt, že tady to nemá takovou tradici jako třeba ve Francii, tam běžně vidíte šansoniérky s akordeonem. Tady se to nevidí,“ reagovala umělkyně.