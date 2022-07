Bára Nesvadbová doufá, že se v Česku brzy schválí manželství pro všechny. Jaké k tomu má důvody?

Bára Nesvadbová Foto: Martin Šebesta

Oblíbená autorka Bára Nesvadbová (47) se často snaží pomáhat potřebným a velmi ji trápí nespravedlivé rozdělení společnosti. Díky své činnosti by ráda pomohla prolomit ledy u těch, kteří novou dobu berou jako tabu: „Jsem matka a u své dcery vidím, že její generace už rodinu nevnímá jako muže a ženu. Ti lidé jsou otevření. I já jsem velmi liberální a jsem přesvědčená o tom, že když dvě ženy nebo dva muži vychovávají dítě, tak mají právo na to, že pokud se jedné nebo jednomu něco stane, tak ta druhá nebo ten druhý, může být dál s dítětem.“ Svěřila se Bára Super.cz.

Proto se také zapojila do projektu Jsem žena, jsem Evropa, který vynesl několik desítek tisíc korun, které poputují potřebným. Bára je přesvědčená i o tom, že ženy by měly být ve vysoké politice, a to především z jednoho důvodu: „Kdyby ženy byly ve vedení státu, tak by nebyly války. Holky, co jednou porodí, tak by rozhodně nezabíjely,“ uvedla spisovatelka k aktuálnímu dění ve světě.

Její dcera Bibiana nedávno odmaturovala a spisovatelka je ráda, že zkoušku z dospělosti oslavila tak, že uvedla na scénu Divadla Inspirace hru s názvem Girls Like That, která je napsána na téma ženy ve společnosti. Ačkoliv je Bára zamilovaná, na veřejnosti se tentokrát objevila bez svého partnera: „Tak tohle je pracovní záležitost, ale máte pravdu, že přes veškerou rovnoprávnost bych si jako žena, nešla sama sednout do baru,“ dodala se smíchem pro Super.cz Bára Nesvadbová. ■