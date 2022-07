Lucie Borhyová opět dráždí v plavkách. Mrkněte, jak si moderátorka užívá ve Španělsku

Lucie Borhyová Foto: Se souhlasem L.Borhyové

Zatímco české celebrity se soustředí na filmový festival ve Varech, stálice televizního zpravodajství na Nově Lucie Borhyová (44) si už několik dní naplno užívá dovolené ve svém milovaném Španělsku: „Ach ach, miluju to. Me Gusta,“ napsala moderátorka. Kdyby to jen šlo, oblíbená blondýna by byla ráda, kdyby v Česku bylo jen neustále léto: „Já mám ráda sluníčko, moře, teplo. O prázdninách nevylezu z moře, ráda se opaluji,“ svěřila se Super.cz.