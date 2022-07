Oblíbená televizní hvězda (28) skončila po autonehodě v Turecku v nemocnici: Její partner bohužel nepřežil

Yazmin Oukhellou Profimedia.cz

Hvězda britské reality show The Only Way Is Essex (TOWIE) Yazmin Oukhellou (28) a její partner Jake McLean (✝33) měli nehodu v tureckém letovisku Bodrum. McLean, který seděl za volantem, údajně sjel při řízení z útesu. Nehodu bohužel nepřežil.