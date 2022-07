Zkrocení divoké ženy. Průšvihářka Lindsay Lohan se vdala. Vzala si tohoto fešáka!

Lindsay Lohan se vdala. Profimedia.cz

Herečka si veselku užila jen s nejbližší rodinou a přáteli. Svatbu měla tak trochu i jako dárek ke svým 36. narozeninám, které v sobotu slavila.

„Jsem ta nejšťastnější žena na světě. Našel jsi mě a poznal jsi, že celou dobu toužím po štěstí a laskavosti. Jsem nadšena, že jsi můj manžel. Můj život a moje všechno. Každý žena by se takto měla cítit každý den,“ rozněžnila se Lohan u prvního společného manželského snímku.

Lindsay Lohan v minulosti randila například se Stavrosem Niarchosem, DJkou Samanthou Ronson, Wilmerem Valderramou nebo Aaronem Carterem a dalšími. Byla už také jednou zasnoubená, a to s ruským podnikatelem Egorem Tarabasovem. Vztah to byl velmi divoký, a dokonce ho obvinila z domácího násilí poté, co se provalilo, že si zakrývala modřiny make-upem. Tarabasov ale popřel, že by herečku bil. Teď už ale Lohan konečně našla své štěstí. ■