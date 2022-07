Radka Třeštíková si sype popel na hlavu za nevhodné oblečení: Na červeném koberci působila jako pěst na oko

Radka Třeštíková Michaela Feuereislová

Za to, jak přišla oblečená na zahajovací galavečer karlovarského filmového festivalu, to schytala ze všech stran. Zpětně si i sama spisovatelka Radka Třeštíková (41) uvědomila, že to nebyla trefa do černého.

„Nedodržela jsem předepsaný dress code a přijímám za to veškerou zodpovědnost. Ve svém životním nastavení ‚dělám si, co chci‘ jsem trochu zapomněla na to, že každá jednotlivost, každý jeden dílek je něčím ohraničený,“ napsala na sociální sítě.

„Já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas ‚urvu‘, a jak moc jsem přesvědčená o tom, že každý z nás by se čas od času urvat měl, jsem ji překročila. Cítím to. Vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se,“ kaje se Třeštíková za svůj model od Veroniky Muškové doplněný obojkem Dick Wolf. ■