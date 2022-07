Nestárnoucí bohyně: Daniela Peštová (51) vypadá lépe než krásky o generaci mladší

Daniela Peštová Michaela Feuereislová

Blondýnku, které zahanbí i o generaci mladší krásky, jsme potkali na jednom z večírků, kde si hosté museli opravdu dávat pozor na to, co si obléknou. Přísným pohledem je totiž za pořadatele kontroloval stylista hvězd Filip Vaněk (44). Peštové v jejích smetanových šatech, které doplnila sakem ve stejné barvě a luxusními střevíčky a kabelkou nebylo, co vytknout.

To, že se hodila do gala si užívala, ale je to prý spíš výjimečné. Ani na módních molech už ji neuvidíme. „Tohle je jiný typ příležitosti, na kterou se člověk rád vyfikne. V civilu se ale velmi dobře maskuju. Stačí se neučesat a nenalíčit a nikdo mě nepozná," smála se Daniela.

Jak to slušelo Peštové i dalším známým dámám na párty, se podívejte v naší fotogalerii. ■