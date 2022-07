Zrušila svatbu a kila šla dolů: Modelka Kateřina Sokolová zhubla ze stresu. Jak dnes vypadá?

Kateřina Sokolová Super.cz

Z krachu vztahu se zatím léčila cestováním. "Poslední měsíc jsem si užívala cesty, vrátila jsem se před pár dny a teď mám v plánu věnovat se hlavně naší nadaci AutTalk," vysvětlila Super.cz Katka, které to v černých upnutých šatech velmi slušelo.

Když jsme poznamenali, že zhubla, nemohla nesouhlasit. "Vždycky hubnu, když procházím nějakým stresovějším obdobím. Jde to dolů samo. Nepřestala jsem jíst, nebojte se," ujistila nás. Protože se s partnerem rozešli už podruhé, zajímalo nás, zda by byla ochotna vstoupit do stejné řeky i potřetí. Jak to cítí, nám svěřila v našem videu. ■