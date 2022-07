Janinka z Tankového praporu nám ukázala sexy potomka, navíc nadaného. Tohle že je máma se synem?

Simona Chytrová stále vypadá jako filmová Janinka. Jen není tak naivní. Michaela Feuereislová

Na první pohled herečka Simona Chytrová neztratila nic z půvabů Janinky Pinkasové z filmu Tankový prapor. Milá jemná tvář, hloubavé oči, štíhlá postava, až se nechce věřit, že od natáčení uběhlo víc jak 30 let. A tolik je i jejímu jedinému potomkovi Vítkovi.

Co dnes dělá žena jednoho z důstojníků, do které se zamiloval Lukáš Vaculík alias Danny Smiřický? Pozorným divákům České televize neuniklo, že občas provází dokumentární pořad 13. komnata. Se svým mužem, režisérem Vítem Olmerem, natočili pro ČT Art dokument o karikaturistech. Takže se spíš věnuje moderátorství.

„Baví mě psychologie, dělat povídání s lidmi do hloubky. Našla jsem se v dokumentech,“ řekla Super.cz. Obsažný připravují o předsednictví naší země v EU. S tím pomohl Vít Olmer ml. (30), který ho bude uvádět. Jejich syn, odmala kulturně zaměřený, se nechtěl věnovat stejnému povolání jako rodiče.

„Viděl nás dva, jak to v téhle profesi jde nahoru, dolů, což bylo psychicky náročné i pro dítě,“ říká Simona (59). „Jako malý byl hyperaktivní, těžko se dal zvládat, zlobil, až nástupem do 4. třídy ve francouzské škole se zklidnil. Tyhle děti potřebují víc aktivit. V lyceu ho naučili růst, dali mu možnost ukázat, co v něm je.“

Měl dobré výsledky, a tak ho po maturitě vybrali na pětiletá studia do Francie, na Institut politických věd. Nejprve byl na kampusu této školy v Dijonu. Univerzitu si dodělával v Paříži magistrem zaměřeným na veřejnou správu. Žije v Bruselu a pracuje v Evropském parlamentu.

„Dělá mi radost, jsem na něj pyšná,“ konstatuje maminka. Syn má pět let francouzskou přítelkyni Andreu, která vystudovala stejnou školu. Nebude herečka babičkou? „Říkají, že mají ještě čas,“ svěřila Super.cz. Právě v tyto dny pracují společně v Bruselu na svém pořadu o předsednictví ČR v Evropské unii. ■